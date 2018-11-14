Ученые смогут превращать древесину в биотопливо с помощью пищеварительной системы ракообразных

Международная группа ученых, возглавляемая специалистами из Йоркского университета провела исследование и выяснила, что пищеварительная система ракообразных поможет превращать древесину в биотопливо. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Limnoriidae, известные как gribble, морские беспозвоночные. О них хорошо знают те, чья деятельность непосредственно связана морем. Эти организмы поедают деревянные причалы и лодки, нанося очень большой урон. Известно, что древесина входит в их рацион. Ранее эксперты не могли понять, как эти ракообразные могут прогрызать лигнин высокопрочное покрытие на древесине.

Профессор факультета биологии Йоркского университета Саймон МакКуин-Мейсон объяснил, что морские беспозвоночные разжевывают древесину на очень мелкие кусочки. После этого они пускают в ход так называемые гемоцианины, чтобы разрушить структуру лигнина. Известно, что гемоцианины это белки, благодаря которым кровь беспозвоночных становится синей. Они имеют большое значение для способности морских рачков извлекать сахар из дерева.

Благодаря этому открытию в скором времени станет возможным, надеются ученые, производить биотопливо из такого дешевого материала, как древесина. Не секрет, что она является самым недорогими и самым распространенным возобновляемым ресурсом углерода на планете. Кроме того, ее применение не будет идти вразрез с глобальной продовольственной безопасностью.