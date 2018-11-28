Специалисты выяснили, какое слово поможет в воспитании детей

Психологи из США выяснили, что всего одно "волшебное" слово гораздо упростит родителям процесс воспитания детей. Оказалось, что союз "и" действительно имеет очень мощный эффект, хотя многие не придают ему значения.

Об этом рассказали в зарубежном издании Planet-today. Благодаря этому маленькому слову родители удерживают внимание ребенка сразу на двух чувствах. Кроме того, это способствует одновременному расширению горизонта восприятия. Они привели очень показательный пример: «Я доволен тем, что ты делаешь, и я беспокоюсь, что из-за этого ты можешь упасть и ушибиться».

Ученые рассказали, что вследствие того, что родители показывают, как могут сочетаться в одном предложении два чувства, которые, на первый взгляд, несовместимы друг с другом, дети легче избегают самокритики и могут спокойно пересмотреть некоторые свои действия. При этом предложение, построенное таким образом, не содержит в себе даже оттенка недовольства мамой или папой действиями ребенка, что позволяет не концентрироваться только на негативной стороне, а учиться принимать конструктивные замечания.

Союз «и» предполагает некоторую неоднозначность. Благодаря такому мягкому воздействию на детей посредством объяснения своих чувств, родители одновременно учат их лучше понимать эмоции и мысли других людей.