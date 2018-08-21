Эксперты: Мадагаскарский метеорит прилетел из далёкого прошлого

Упавший на Мадагаскаре метеорит появился при зарождении солнечной системы.

Изучение осколков гостя из далёкого космоса помогло исследователям определить его возраст – примерно 4,5 миллиарда лет. Это делает метеорит ровесником Солнечной системы, которая сформировалась примерно 4,57 миллиадра лет назад в результате гравитационного сжатия газопылевых облаков. В пользу возраста говорит то, что кора метеорит в основном состоит из примитивных чёрных ферросплавов и миллиметровых гранул из силикатных смесей, что как раз было характерно для газопылевых облаков, окружавших «новорожденное» Солнце.

Четыре месяца назад жители острова Мадагаскар увидели падающий рассекающий вечернее небо огненный шар. Падение было столь громким, что даже земля затряслась. Метеорит взялся изучать аспирант Тим Мараис, который был одним из первых очевидцев падения небесного тела. Метеорит в честь города Бененитра, в окресностях которого он упал. К счастью, от падения никто не пострадал.