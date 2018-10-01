Ученые доказали: собаки не умнее кошек

Сегодня, 06:15 \\ Наука

Ученые доказали: собаки не умнее кошек. Исследования были проведены специалистами из Экстерского университета и Кентербери.

 Пойманный мяч, выполнение команд, уникальное обоняние и другие способности собак всегда впечатляли людей. В декабрьском выпуске научного журнала Learning and Behavior опубликовали исследование, которое опровергло миф об исключительном интеллекте четвероногих любимцев.

Ученые изучили аспекты когнитивных способностей собак. В сравнительные группы были включены кошки, лошади и волки. Сопоставлялись такие категории, как сенсорное восприятие, физические и социальные познания, пространственная ориентация, а также самопознание.

В результате было отмечено, что собаки не проявляют себя исключительно лучше. Они не умнее кошек, лошадей и волков.

Ученые отметили, что, в целом, собаки по всем аспектам исследования показали хорошие результаты. Но они качественно не превосходят показатели других животных, выбранных для сравнения.

Считается, что собаки лучше всего умеют налаживать контакт с людьми. Но исследователи выяснили, что лошади способны делать это настолько же хорошо. Под сомнение поставили обоняние четвероногих друзей. Установлено: свиньи превосходят собак по способностям восприятия запахов.

«Собачье восприятие вовсе не исключительное», - констатировали специалисты в совей научной статье.

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Автор - Мария Титова
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