В продаже появится лекарство от разных видов рака

Лекарство под названием Vitrakvi, способное вылечить разные виды рака, скоро появится в продаже. Ранее оно было одобрено американским Управление по контролю пищевых продуктов. Об этом сообщало издание Reuters.

Препарат Vitrakvi является продуктом совместной работы компаний Loxo Oncology и Bayer. Оно способно справиться с мутациями, возникающими от рака, то есть, лекарство устраняет страшный недуг на генном уровне. Среди разновидностей рака, с которым справится лекарство, называют саркому, рак щитовидной железы и легких, рак груди и многие другие. По подсчетам исследователей, каждый год около 3 тысяч людей в мире находят у себя мутировавшие злокачественные образования.

Эксперты подчеркнули, что место возникновения опухоли не столь существенно для успешного лечения, как ее генетика. Обратить внимание необходимо на тип образования.

Vitrakvi прошел испытание на людях с разными типами рака. В итоге, из 122 человек 17% оказались полностью вылеченными, а 81% отметили уменьшение размеров опухоли и положительные изменения в самочувствии.

Точная дата появления чудо-средства для массового потребления пока что не известна. Названа стоимость одного месяца лечения – 32 тысячи долларов. Компании-разработчики обещают оказывать больным всяческую финансовую поддержку. Они также готовы возместить затраты, если препарат не оправдает ожиданий в течение трех месяцев.