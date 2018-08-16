Ученые усомнились в необходимости сытного завтрака

Как стало известно, ученые подвергли сомнению важность утреннего приема пищи. Исследователи из Ассоциации британских диетологов сообщили, что около 30% британцев по утрам употребляют на завтрак такой продукт как бекон.

К тому же, большой популярностью пользуются различные быстрые углеводы: хлопья, сладости и прочее. В таких завтраках большое количество калорий. Но ученые установили, что это не всегда полезно. Дело в том, что ночью организм использует большое количество энергии, чтобы восстановить потраченную активность. Утром запасы нужно пополнять, но в незначительных размерах, потому что процесс метаболизма запускается не сразу, а спустя какое-то время.

Также необходимо отметить тот факт, что сало было объявлено жизненно важным продуктом. Британские диетологи делают акцент на том, что в сале содержатся необходимые для человека мононенасыщенные жиры, которые способствуют понижению уровня холестерина. Примечательно и то, что он более полезен для сердечно-сосудистой системы, нежели масло.

Последние исследования британских ученых показали, что безуглеводная диета может даже сократить годы жизни нашего организма. Каждому взрослому человеку было рекомендовано употреблять как минимум 260 грамм углеводов в день, поскольку они являются основным источником энергии в организме и разлагаются на глюкозу. А в результате недостатка глюкозы может возникнуть чувство обезвоживания.