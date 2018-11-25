Ученые NASA рассказали о надвигающемся на Землю гигантском астероиде WO15

Гигантский астероид под кодовым названием WO15 надвигается на Землю и может столкнуться с нашей планетой через несколько лет, говорят ученые.

Ученые из Лаборатории реактивного движения в NASA Пасадене, Калифорния, оценивают астероид WO15 где-то между 80 м и 180 м. Однако даже такие габариты способны быть невероятно катастрофическими для города или даже целого штата. Ученые сообщают, что данная космическая скала уже пролетела мимо Земли 20 декабря 1923 года. Согласно оценкам экспертов, в следующий раз астероид будет надвигаться к Земле 26 декабря 2091 года.

Специалисты на данный момент предполагает, что космический камень выше, чем гигантские пирамиды в Египте и Собор Святого Павла в Лондоне. Более того, небесное тело в 16 раз превышает длину двухэтажного автобуса London Routemaster.