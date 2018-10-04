Ученые объяснили, почему нельзя заставлять детей извиняться

Сегодня, 13:14 \\ Наука

Об этом рассказали специалисты из Центра человеческого роста и развития при Мичиганском университете. Они провели исследование, в ходе которого оказалось, для ребенка очень важно, чтобы извинения были искренними.

 Ученые провели эксперимент, в ходе которого изучали реакцию и восприятие ребенка на принудительные и добровольные извинения. Участники в процессе исследования сталкивались с тремя типами извинений: по собственной инициативе, по принуждению, с подсказкой. Добровольцам было от 4 до 9 лет.

В результате эксперимента удалось установить, что дети отлично различают принудительные и искренние извинения. Специалисты рекомендуют родителям не вынуждать ребенка произносить заветные слова. Необходимо, чтобы он сам осмыслил ситуацию, оценил свое поведение, понял, что не прав и извинился. По их мнению, такая модель поведения будет гораздо эффективнее и в процессе воспитания, для становления личности детей.

Кроме того, эксперты объяснили, что, если ребенка заставить извиниться, даже в случае его вины, это не вызовет у него искреннее раскаяние. Это лишь усилит страх перед наказанием за непослушание. Ученые убеждены, что способность к сочувствию и принесению извинений гораздо важнее, чем принудительные извинения, хоть и сказанные сразу после проступка.

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Автор - Евгения Чернобаб
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