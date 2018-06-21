Ученые выяснили, что средневековые люди питались очень бедно

Путем изучения зубного камня, который сохраняет информацию о рационе питания человека даже после наступления его смерти, ученые смогли узнать, как питались средневековые люди.

Зубной камень имеет свойство затвердевать. Таким образом он сохраняется в теле человека и после смерти, сохраняя следы жизни и данные о питании этого человека. Пользуясь такой особенностью, копенгагенские ученые сделали анализ 21 мужчины из деревни Тьерби в Дании, которые жили в период с 1100 по 1450 год. Журнал Nature Communications опубликовал статью о результатах их исследования.

Под руководством сотрудника Копенгагенского университета Йеспера Ольсена, ученые объяснили свой выбор изучения мужчин тем, что мужской иммунитет имеет более выраженную воспаленную реакцию, которая помогает в поисках и анализе белков. Результат показал, что здоровье у этих людей было неважным. Специалисты зафиксировали поражения десен, их кровотечения, мелкие кариозные отверстия и отсутствие многих зубов.

Такой итог исследования показывает то, что средневековые люди, проживающие в Северной Европе, питались только овесом и молочными продуктами, демонстрируя свою однообразность в рационе питания. Эксперты говорят, что в наше время таким рационом питания мало кто ограничивается.