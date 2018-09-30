У неандертальцев процветала торговля – археологи

Российские ученые доказали, что племена неандертальцев поддерживали торговые отношения.

Российские специалисты, проводившие археологические исследования на территории Кабардино-Балкарии, пришли к выводу, что предки разумного человека, проживающие в районе Кавказских гор, занимались торговлей друг с другом. Несмотря на то, что это было почти 70 тысяч лет назад, в неандертальской торговле удалось вычислить не простые схемы с перекупщиками. Своими выводами археологи из России поделились на страницах журнала Journal of Archaeological Science: Reports.

Российские ученые, во главе с Екатериной Дороничевой, занимались изучением обсидиановых орудий труда и просто предметов искусства неандертальцев, проживающих на Кавказе. Новейшие технологии позволяют определить место происхождения обсидиана, который распространен по Земле в малых количествах. Каждое такое вулканическое стекло имеет уникальную структуру, зависимую от места залегания. Ученые проанализировали все найденные обсидиановые поделки. Оказалось, что большинство из них происходят из одного источника, но благодаря торговле – камень распространился на 500-километровые расстояния. Скорее всего, обсидиан представлял огромную ценность для неандертальцев, поэтому использовался в качестве валюты.