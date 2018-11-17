Эксперты NASA пообещали землянам лютую зиму

Ученые рекомендуют людям готовиться к аномальным понижениям температуры.

Специалисты американского космического агентства сделали свой прогноз на грядущую зиму. По их мнению, планету ожидает невероятно холодная зима. В NASA рассказали, что Солнце изменило свой цикл. Теперь, ближайшие несколько месяцев наша планета будет получать очень мало солнечного тепла. Начало 2019 года начнется с зимы, холоднее которой не было несколько десятилетий.

Исследователь из Соединенных Штатов Нанси Млинчак рассказала, что земной шар начинает постепенно остывать. Совсем скоро метеорологи начнут фиксировать рекордные показатели низких температур, которых не фиксировали люди со времен начала метеорологических наблюдений. Данные выводы ученые сделали благодаря работе космического аппарата «Кибер», работающего на 300-километровой высоте. Он определил, что Солнце достигло точки абсолютного минимума, которой оно достигает раз в десятилетие. Эксперты считают, что через несколько месяцев можно будет ощутить все «прелести» зимнего холода.