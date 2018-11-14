Не больно падать: в Китае создали систему мягкой посадки для космических кораблей

Как стало известно журналистам, в Китае изобрели систему мягкой посадки для космических кораблей. Не так давно были завершены испытания сразу нескольких комплексов, при том удачно.

Данную информацию сообщили Эксперты космической отрасли КНР. Наилучшие показатели были у парашютного комплекса. В совокупность они помогут создать систему для посадки более тяжелых аппаратов. В результате заметно вырастет уровень безопасности пилотируемых полетов. К тому же КНР активно развивает национальную космическую программу.

Также стоит отметить тот факт, что Китай запустил в космос два спутника, это стало завершающим этапом в формировании группы спутников для предоставления навигационных услуг. Руководство КНР сделало заявление, что в течение следующих двух лет Китай выведет на орбиту еще 6 подобных спутников. К 2020 году данная спутниковая должна будет покрывать всю земную поверхность.

В Китае отмечают сорок лет стремительного роста экономики. Отмечается, что на территории страны за это время прошли значительные изменения. Из отсталой аграрной страны она превратилась в сильную державу, которая по экономическим показателям занимает второе место в мире. В честь такого события в Пекине проходит выставка, посвященная 40-летию политики.