Геоинженеры: охлаждение Земли аэрозолями стоит семь Олимпиад в Сочи

Пока такой проект технически невозможен из-за отсутствия подходящих самолетов. Такую статью американские ученые опубликовали в журнале Environmental Research Letters.

Одной из передовых концепций геоинженерии считают "стратосферную вуаль" из веществ на основе серы. В теории, распыление таких соединений в воздухе позволит заблокировать часть солнечных лучей на пути к Земле и охладить планету на несколько градусов.

Гернот Вагнер из Гарвардского университета вместе с коллегой из Йельского Уэйком Смитом подсчитали примерную стоимость такой затеи. По их расчетам выходит, что применение аэрозолей в стратосфере вполне возможно, если начинать с 2030-х годов. Начинать стоит с 1,5 миллиона тонн сульфатов, распыляемых 8 самолетами на высоте в 20 километров. Им предстоит за первый год сделать порядка 4 тысяч вылетов. Через 15 лет количество техники нужно увеличить до сотни, а общие заходы - до 60 тысяч.

По словам ученых, полтора десятка лет такой работы будут стоит около 33,5 миллиардов долларов. Сумма относительно небольшая, но включает в себя стоимость семи Олимпиад в Сочи. По данным Счетной палаты России, в игры 2014 года страна вложила около 5 миллиардов долларов.

Авторы указали и проблемы проекта. Например, его нельзя глобально провести втайне от соседних государств. Нужно кооперироваться и распределять. А частые полеты одного аэрофлота будут выглядеть подозрительно угрожающе. Вдобавок, людям нужно собрать специальный самолет с конструкцией, которая сможет поднять груз аэрозолей на 20 километров. Вагнер и Смит вместе с производителями подсчитали, что соответствующая модель будет стоить 100 миллионов долларов. Притом 2,35 миллиарда придется потратить на разработку модели.