Госпиталь Святого Антуана в Париже готов платить за фекалии по 3700 рублей

После того как госпиталь объявил об оплате донорского материала, толпа желающих решила отдать свои экскременты на благо науки.

Эксперты госпиталя Святого Антуана в Париже занимаются исследованием проблем кишечного тракта, и для лучшего понимания сути вещей решили использовать человеческие фекалии в своих экспериментах. Однако достать вещество для исследований оказалось не так просто, как учёные о том думали. Добровольцев отдавать свои фекалии за «просто так» почти не оказалось, и исследователи пошли на неожиданные меры, что вызвало полнейший ажиотаж в обществе.

Они сказали, что людям, отдавшим донорский материал для развития науки и продолжения исследований, они готовы платить по 50 евро, что в пересчёте составляет примерно 3700 рублей. Предложение вызвало резонанс среди жителей Парижа, они стали «обрывать» горячие линии госпиталя, пытаясь узнать, когда и как можно поделиться материалом для исследований. Заманчивое предложение с оплатой привело к результатам, которые работники госпиталя даже не ждали: огромная очередь желающих выстроилась у дверей учреждения.