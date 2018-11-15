Марсоход NASA отправится искать следы жизни на красной планете

Учёные подобрали оптимальную площадку для старта исследований на дне древнего марсианского кратера.

Готовящийся к запуску в летом 2020 года Mars 2020 прибудет к месту назначения к февралю следующего за запуском года. Местом приземления был выбран кратер Джезеро. Как утверждает учёный-планетолог Тимоти Гоудж, выбор именно этой локации может стать возможностью найти подтверждения когда-то существовавшей здесь (или даже ещё существующей) жизни.

И это не игра слов – учёные действительно возлагают огромные надежды на эту миссию. Профессор Гоудж считает кратер Джезеро –«…великолепной посадочной площадкой, которая может дать нам шанс совершить настоящее открытие в науке». Ещё один профессор-планетолог Бриони Хорган высказалась об этом событии в следующем ключе: «Мы полагаем, что сможем выехать из кратера на окружающие его равнины и добраться до другого места приземления [кратер Джезеро перед утверждением своей роли прошёл жёсткий отбор] – Мидвэй». По мнению профессора Хорган и её коллег сбор образцов с этих местностей предоставит бесценные сведения.

А весь шум поднялся из-за особых свойств кратера. Достигающий в ширину 28 миль кратер Джезеро некогда являлся вместилищем огромного озера, а посему и должен обладать уникальным для этой местности составом почвы. «Когда озеро ещё существовало, оно очевидно было отличной средой для обитания для жизни в том виде, в каком её мы знаем», - утверждает Гоудж. Команда учёных очень надеется, что следы этой жизни можно будет найти.