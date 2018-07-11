Космонавт Прокопьев назвал хомяка лучшим питомцем для МКС

Сергей Прокопьев ответил на самые интересные вопросы пользователей в прямом эфире. Прямо с МКС космонавт из Екатеринбурга рассказал о сне на борту станции и о том, какое животное было бы лучшим вариантом домашнего питомца в космосе.

В честь 20-летия Международной космической станции космонавт Прокопьев пообщался с жителями Земли в прямом эфире. Он рассказал, что он всегда мечтал о работе в космосе и постоянно стремился к цели стать космонавтом. Прокопьев не испытывал страха перед полетом на МКС, он очень хотел справиться со всеми поставленными для него задачами.

Прокопьеву задали вопрос о том, какое животное ему хотелось бы завести на МКС. Космонавт назвал лучшим питомцем для станции хомяка. По словам Прокопьева, маленького грызуна на МКС было бы вполне достаточно.

Космонавт также рассказал, что на МКС спится лучше, чем на Земле. Однако, в космосе с трудом удается запоминать сны. На МКС Прокопьеву ничего не надоедает, у него нет ежедневной рутины и каждый день в космосе он может лицезреть красивые виды на Землю. По словам космонавта, из фильмов о космосе больше всего ему нравится «Интерстеллар», его он смотрел несколько раз. Из российских фильмов на такую тему Прокопьеву нравятся кинокартины «Время первых» и «Гагарин. Первый в космосе».