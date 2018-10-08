Неправильные пчелы: в США биологи узнали о пристрастии насекомых к конопле

Американские биологи на конференции Entomology 2018 представили интересные выводы о пристрастии пчел к конопле по окончании теплого времени года. По мнению ученых, интерес к конопле может спасти пчел от вымирания.

Большая часть мира по-прежнему считает выращивание конопли незаконным. Но в США есть штаты, в которых не так давно было легализовано употребление марихуаны. Вследствие этого начали появляться целые поля, на которых сеют коноплю. Можно встретить разные виды этого растения: есть конопля с содержанием психоактивных веществ, и просто посевная. Однако любой вид растения опыляется с помощью ветра, насекомые в этом процессе не участвуют.

Никакая конопля не выделяет нектар, привлекательный для летающих насекомых. Несмотря на это, биологи обнаружили на конопляных полях целые стаи пчел. Энтомологи университета штата Колорадо провели исследование. В Колорадо обитает 66 видов пчел. 23 из них были «застуканы» на двух конопляных полях.

В 2016 году ученые обратили внимание на питательность пыльцы, которую выделяет конопля. Этой пыльцой пчелы кормят свои личинки. В тот период для насекомых не было поблизости других подходящих растений для прикармливания. Именно этой нехваткой цветущих растений ученые объясняют тягу насекомых к конопле.