Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее толщина, сопоставимая с размерами взрослого человека, смогла бы выдержать реактивный лайнер. Оказывается, все дело в уникальной структуре ловчей сети пауков.

Для исследования ученые выбрали коричневого паука-отшельника, который является крайне ядовитым насекомым. Он вырабатывает свою паутину для создания сетей и вместилищ для кладок яиц. С помощью атомного микроскопа исследователи увидели, что паутина, которую принимает невооруженный глаз за нить, толщина которой в 1000 раз меньше человеческого волоса, является плотным «канатом», который сплетен из сотни нановолокон. Одно такое волокно в диаметре составляет 20 миллионных долей миллиметра. Проще говоря, каждая нить паутины состоит из параллельных наноструктур длиной не менее 1 мкм.

На первый взгляд кажется, что это вовсе не длинное волокно, однако если посмотреть на структуру на микроуровне, то окажется, что длинна превосходит ширину в пятьдесят раз. Ученые утверждают, что оно способно растягиваться еще сильнее.

Факт того, что паутина состоит из нановолокон — давно не новость. Тем не менее, ученые не могли найти доказательства того, что наноскопические нити составляют всю паутину, а не отдельные ее части. Тут специалисты прибегли к «фокусу» - они специально подобрали такой вид пауков, потому что паутина, которую они плетут, не цилиндрическая, а плоская, словно лента. Это существенно облегчило дальнейшие исследование, проведенные под микроскопом.

Год назад ученые смогли увидеть, что эти ядовитые пауки Loxosceles reclusa, или коричневые пауки-отшельники, способны усиливать свои нити с помощью особенной техники плетения — они вплетают 20 микропетель в один миллиметр паутины. Такой способ плетения существенно усиливает ловчие сети и придает огромную прочность. Эксперты заявляют, что не смотря на возможные отличия в технике плетения между ними и другими пауками, данное открытие станет началом для дальнейшего исследования натуральных волокон, которые производят другие виды.

Если научиться создавать аналоги нитей, которые вырабатывает паук от природы, такое открытие может быть очень полезным для человечества. К примеру, искусственная паутина смогла бы помочь людям в медицинской и военной промышленности, а также в рядовом текстиле. К сожалению, еще никто не знает, как добиться такого материала, однако ученые надеются, что все последующие исследования помогут создать один из самых прочных и необычных материалов в мире.