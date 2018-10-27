Ученые: Наличие счетчика в душе отеля заставляет постояльцев экономить энергию

В Высшей технической школе в Цюрихе Верена Тифенбек и ее исследовательская группа установили, что заставить людей экономнее расходовать энергию помогают счетчики, которые показывают трату энергии в режиме реального времени. Эксперимент был проведен на людях, останавливающихся в отелях.

Группа выбрала 6 отелей. В 256 номерах на лейку душа были установлены счетчики воды и энергопотребления. Людей, останавливающихся в этих номерах, никак не предупреждали о наличии счетчиков. Часть устройств показывала, сколько энергии тратится на подогрев воды, и ее объем, другая часть показывала температуру воды. Сбор данных проходил с февраля по апрель 2016 года. За этот период душевыми лейками со счетчиками воспользовались около 19 тыс. раз.

Результаты показали отличия в использовании душа с разными счетчиками. Люди, которые видели объем затраченной воды и количество энергии на ее подогрев, расходовали на 11,4 % меньше, чем те постояльцы, которые видели только температуру воды. При похожем эксперименте с участием добровольцев экономия составила 22%.

Исследовательская группа сделала вывод, что при такой экономии отель сможет отбить стоимость одного счетчика за 2,2 года. Это в разы быстрее того, как окупаются вложения в энергоэффективность.

Ранее в США группа американских и британских исследователей установила, что люди бережнее относятся к экономии энергии, если знают, что их соседи делают точно так же.