Усталость от прекращения курения может привести к рецидиву - учёные

Согласно опросу National Health Interview Survey 2017 года только 14% американцев курят.

В этом году более 40% курильщиков даже не пытаются бросить вредную привычку. Однако, чтобы лучше разобраться, почему люди не хотят бросать курить, необходимо понять факторы, с которыми они встречаются на этапе прекращения курения. В ноябрьском номере журнала «Консалтинг и клиническая психология» исследователи из Медицинского университета Южной Каролины идентифицируют усталость от прекращения курения эмоциональной усталостью, и считают, что это может являться одним их фактором на пути прекращения курения. Многие курильщики, неоднократно бросавшие пагубную привычку, возвращались к ней опять. Люди истощаются от повторных попыток, что влияет на другие этапы прекращения курения в дальнейшем. Учёные стремятся к тому, чтобы определять на какой степени усталости находится человек и понижать её, предотвращая рецидив. Ряд существующих и развивающихся стратегий вмешательства может помочь уменьшить усталость от прекращения. Так, учёный Брайан Хекман хочет задействовать Mobile health приложения, чтобы поставить push-уведомления, напоминающие приклеить никотиновый пластырь при приближении к местам для курения. Изучив усталость от прекращения курения, после можно будет исследовать усталость при попытке прекращения употребления других веществ, вызывающих зависимость.