В Бразилии нашли систему термитников площадью 230 тысяч квадратных километров и возрастом 3800 лет

В Бразилии ученые-биологи обнаружили уникальную старинную систему термитников, возраст которой составляет около 3800 лет. Что касается ее размеров, то она эквивалентна трем Курганским областям, а также ее видно из космоса.

Холмы засыпаны термитами Syntermes dirus, которые обитают по сей день. За прошедшее время эти насекомые смогли выкопать крупнейшую систему тоннелей и выбросить на поверхность около 10 кубических километров земли, что можно сравнить с четырьмя тысячами пирамид в Гизе. Высота каждого гнезда составляет 4 метра и, согласно оценке исследований, они занимают 230 тысяч квадратных километров. N+1 сообщает, что термиты делают все возможное, чтобы держать тоннели закрытыми. В ночное время около 10-50 рабочих и солдат-термитов выходят через небольшие отверстия для поисков пищи.

Термиты Syntermes dirus обитают, в основном, в каатинге - это сухие леса, эндемичны для северо-востока Бразилии. В этой местности растут низкорослые колючие деревья, суккуленты и низкорослые кустарники.

Ученые-биологи из Соединенных Штатов Америки, Бразилии и Британии вместе со Стивеном Мартином из университета Солфорда нашли время для изучения холмов из почвы, насыпанной термитами в каатинге. Высота холмов достигает от 2,5 до 4 метров, а их диаметр — около 9 метров. Упираясь на мнение ученых, эти холмы не являются гнездами. В последствии того, что термиты прорыли такую систему, получилось около 200 миллионов холмов. С учетом площади в 230 тысяч квадратных километров, которые занимают термитники, можно сказать, что данная находка является самой огромной экосистемой, которую смогли создать насекомые одного вида. Нужно отметить, что уже существует несколько снимков этих термитников их космоса. Исследования также привели к тому, что примерный возраст термитников может быть 690-3820 лет. По древности эти термитники схожи с теми, что когда-то нашли в Африке.

К сожалению, биологи, пока что, не смогли найти местоположение королевы термитов, однако, они проводят дополнительные исследования, чтобы получить новую информацию об этой необычной экосистеме.