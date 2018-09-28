В России ученые нашли самое маленькое млекопитающее на планете

Сегодня, 18:41 \\ Наука

Исследователи отыскали в Северной Осетии и Ингушетии самое маленькое млекопитающее на планете — карликовую многозубку.

Такой новостью поделился кандидат биологических наук Валерий Стахеев источнику РИА Новости. Это первое появление такого млекопитающего в пределах Российской Федерации. Согласно итогам исследования, Стахеев утверждает, что многозубка могла появиться в Осетии из Закавказья. Впредь эксперты будут и дальше следить за развитием самой маленькой землеройки и ее расселением.

Собеседник агентства рассказал, что из-за появления нового вида животных случится экологическая перестройка связей. Из-за того, что цепь была связана, по этому, с возникновением еще одного существа, эта цепь будет изменена. Ученый добавил, что наблюдения за этой землеройкой пройдут до 2024 года, а информацию о ней занесут в портал «Млекопитающие России».

Для справки, карликовая многозубка относится к семейству землероек. Размер млекопитающего — 3-4,5 см в длину, а вес — 1,7 грамма. Существа питаются вредоносными насекомыми, тем самым, помогая лесному и сельскому хозяйству. Для этого у них имеются около тридцати острых зубов.

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Автор - Константин Никитин
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