Ученые из России подтвердили существование древнего континента Арктиды

Специалисты РАН отметили, что действительно имеют доказательства существования древнего континента, который ранее считался только лишь легендой и мифом. Наука официально признала, что Арктида на Земле существовала.

Эксперты из Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН провели большую научную работу. Суть исследования заключалась в возможности определения положения литосферных блоков, в котором они находились много лет назад. В результате удалось установить, что Арктида действительно была. Кроме того, ученые выяснили, что древний континент был сформирован дважды.

Изначально литосферные блоки объединились и образовали континент, войдя в состав Родинии. Это случилось около одного миллиарда лет назад. Однако примерно 750 миллионов лет назад Арктида распалась. Повторно ее формирование произошло уже 250 миллионов лет назад. Тогда континент вошел в состав Пангеи. Позже исследователи смогли установить, что все литосферные которые входили в состав Арктиды, а их было около 5, были расформированы и распределены по арктическому континентальному шельфу, в настоящее время являясь его составной частью.

Чтобы это обнаружить, специалисты применили палеомагнитный метод. Он позволяет восстановить палеогеографию и кинематику перемещений некоторых блоков литосферы континентов. Один из экспертов, занимавшихся научной работой, Дмитрий Метелкин отметил, что Арктида ранее называлась также Гипербореей.