Ученые на Алтае создали особый хлеб, который способен выводить радиацию из организма

Специалисты АлтГТУ создали особый рецепт пшеничного хлеба, в который добавили специальный ингредиент. По мнению ученых, этот компонент действительно очень ценен тем, что может выводить радиацию из организма.

Эксперты решили готовить пшеничный хлеб с добавлением древесного гриба чага, более известного как берёзовый гриб. Оказалось, что у него масса полезных свойств. Данный гриб способствует укреплению иммунитета. Также он улучшает обмен веществ. При этом гриб чага полезен тем, что помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.

Помимо этого, березовый гриб способен увеличивать активность противоопухолевых лекарственных средств и, как выяснилось, выводить из организма радиоактивные вещества. Как рассказала одна из разработчиков хлеба Мария Вишняк, березовый гриб считается биоактивной добавкой. Кроме того, есть наунчые работы, в соответствии с которыми можно утверждать, что древесный гриб чага является биостимулятором. На Алтае действительно существует проблема с онкологическими заболеваниями. Поэтому хлеб, который выводит радиацию и содержит в себе такое большое количество полезных свойств, станет действительно востребованным среди населения.

Как заявили специалисты, они уже получили патент на производство специального хлеба. В настоящее время ученые намерены провести исследования, чтобы проверить эффективность продукта.