Ученые с помощью Twitter проследили нарушение биологических ритмов людей

Ученым в США удалось проанализировать социальную нагрузку людей и то, как это нарушает биологические ритмы с помощью аккаунтов в Twitter.

Майкл Раст и его команда из Чикагского университета взяли период с 2012 по 2013 год. Исследовалась активность Twitter -аккаунтов у 246 тыс. людей. В выбранных аккаунтах также имела информации о местоположении. Исследование охватывает пользователей из самых разных уголков США.

Согласно результатам, в штатах прослеживается низкая активность в Twitter ночью. По выходным уровень бодрствования людей в ночное время повышается, в сравнении с будними днями. Эту закономерность называют «социальный джетлаг твиттера». Все больше людей в США ложатся спать поздно по выходным и дольше спят, это наблюдается по всей стране. На Западном побережье это явление прослеживалось в меньшей степени. Американцы прибегают к такому графику чаще всего в феврале, реже всего – в летние месяцы.

Ученые заметили, что желание людей спать больше по выходным совпадает с периодом каникул в школах. Когда нет факторов, вынуждающих к раннему пробуждению, взрослые и дети спят дольше, а значит и активность в социальных сетях снижается.

Пренебрежение полноценным сном приводит к ожирению и болезням сердца. Это подтвердилось данным исследованием. Там, где обнаружили высокий уровень социального джетлага, там был и высокий уровень ожирения среди населения.

Майкл Раст отметил, что ранее аккаунты социальных сетей никогда не использовались для исследования биологических ритмов. Он считает, что еще более полную информацию о ритме жизни человека можно было бы получить от его умных часов или фитнес-браслетов.