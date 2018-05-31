Alphabet отменил создание умных контактных линз, измеряющих уровень глюкозы
Проекта Smart Lens компании Verily отложен на неопределенный срок. Инициатива создания «умных» линз, помогающих измерять уровень глюкозы, первоначально принадлежала Google. Затем проект передали Verily - дочернему предприятию компании Alphabet. В разработке линз также принимала участие фармацевтическая корпорация Novartis.
Smart Lens могли оперативно анализировать жидкость, выделяемую слезными железами. Таким образом, люди с диабетом могли качественнее поддерживать уровень глюкозы в организме.
Во время разработки проекта удалось интегрировать маленькие датчики и беспроводные элементы в строение линзы. Проведено большое количество испытаний с большим количеством прототипов умных линз. В ходе долгого тщательного тестирования выяснилось, что линзы недостаточно точно определяют уровень сахара. Традиционный анализ крови по прежнему остается самым надежным способом.
Линзы не соответствуют медицинским показателям в плане точности предоставляемой информации об уровне глюкозы. Это связано со сложным процессом анализа жидкости слезной железы.