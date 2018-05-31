Alphabet отменил создание умных контактных линз, измеряющих уровень глюкозы

Сегодня, 16:02 \\ Наука

Проекта Smart Lens компании Verily отложен на неопределенный срок. Инициатива создания «умных» линз, помогающих измерять уровень глюкозы, первоначально принадлежала Google. Затем проект передали Verily - дочернему предприятию компании Alphabet. В разработке линз также принимала участие фармацевтическая корпорация Novartis.

Smart Lens могли оперативно анализировать жидкость, выделяемую слезными железами. Таким образом, люди с диабетом могли качественнее поддерживать уровень глюкозы в организме.

Во время разработки проекта удалось интегрировать маленькие датчики и беспроводные элементы в строение линзы. Проведено большое количество испытаний с большим количеством прототипов умных линз. В ходе долгого тщательного тестирования выяснилось, что линзы недостаточно точно определяют уровень сахара. Традиционный анализ крови по прежнему остается самым надежным способом.

Линзы не соответствуют медицинским показателям в плане точности предоставляемой информации об уровне глюкозы. Это связано со сложным процессом анализа жидкости слезной железы.

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Автор - София Волкова
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