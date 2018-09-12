В Германии создали робота, моющего унитазы

В немецком университете Кобленц-Ландау создан первый, убирающий туалеты, робот. К механизму TIAGo прикреплены губки, которыми робот умело совершает чистящие движения. Он также способен держать предметы. Хозяйственного помощника презентовали на World Robot Summit, проходившем в Японии.

Роботы-уборщики сами по себе явление не новое. Но те экземпляры, которые уже существуют в мире, разработаны с целью собирать мусор или расставлять предметы по нужным местам. Такое ненавистное всеми мытье полов, а также уборка пыли требуют либо дополнительного обучения для робота, либо пересмотра его функций. Он должен уметь обращаться с чистящим предметом правильно.

Создатели автоматического уборщика туалетов из лаборатории Homer пошли сразу двумя путями: они добавили к манипулирующему механизму робота две губки, не мешающие движениями и позволяющие захватывать предметы. В робота встроена камера, с помощью которой он отличает унитаз от других предметов интерьера, и применяет губки для своей единственной задачи – очистить сидение унитаза.

На World Robot Summit роботы-уборщики доказывали свои умения, убираясь в мокрой ванной комнате с разбросанным мусором. Робот Homer справился с поставленной задачей, убрав 80% воды и весь мусор.