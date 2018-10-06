Хуже чумы: историки определили самый тяжелый год для жизни человека

Им оказался 536 год нашей эры, когда огромная часть планеты погрузилась в таинственный туман. Об этом пишет издание Science Advanced со слов средневекового эксперта Майкла Маккормика.

По мнению историка, есть вещи хуже чумы 1349 года, выкосившей половину населения Европы, и эпидемии гриппа 1918-го, убившей от 50 до 100 миллионов человек. Майкл Маккормик возглавил работу над проектом Гарвардского Университета под названием "Наука человеческого прошлого". Ученые проанализировали ряд катастрофических событий и определили самый тяжелый год для жизни людей.

По словам Прокопия Кесарийского, историка из Византии, в 536 году Европу, Средний Восток и некоторые страны Азии накрыла сумеречная пелена. Около 18 месяцев люди жили без полноценного солнечного света. При этом летняя температура упала до 1,5-2,5 градусов по Цельсию, что стало рекордом за минувшие 2300 лет. В Китае даже зафиксировали снегопад. Холода уничтожали посевы, приводя к массовому голоду среди населения. Ирландские хроники говорят о том, что кризис урожая длился до 539 года. А уже в 541 Римскую империю накрыла бубонная чума.

Майклу Маккормику удалось выяснить причину черного тумана в сотрудничестве с гляционистом Полом Маевски из Университета Мэна. Разгадку предоставил шведский ледник. Образцы льда того времени показали, что в 536 году в Исландии произошло мощное извержение вулкана, выбросы которого накрыли Евразию пеплом. В 540 и 547 годах состоялись ещё два извержения. Вместе они привели к упадку европейской экономики, длившегося почти целый век.