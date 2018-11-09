Размер головы недоношенных младенцев теперь может рассказать о проблемах с IQ

Измерение роста головы помогает контролировать риски в развитии ребёнка.

Учёные университетов Уорика и Теннеси определили, что регулярные измерения окружности головы у недоношенных младенцев начиная с раннего возраста добавляет ценную информацию при исследовании на долгосрочный когнитивный риск. У недоношенных и очень маленьких при рождении детей голова по размерам меньше, чем у среднестатистических новорожденных, соответственно и мозг тоже меньше. Однако такой простой, экономичный и эффективный метод теперь может рассказать о долгосрочных проблемах с IQ.

В исследовании, опубликованном в журнале Международного нейропсихологического общества, изучалось развитие недоношенных и рождённых с маленьким весом детей, которые имели меньшую окружность головы при рождении, и если их головы развивались недостаточно, то это сказывалось на интеллекте ребёнка. Следующим шагом для исследователей является изучение того, как помочь с ростом головы и, следовательно, развитием мозга у детей. Некоторые из таких целей для улучшения - это питание и еда, нейрозащитные процедуры и соответствующее когнитивное и эмоциональное стимулирование как пища для мозга.