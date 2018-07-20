Выяснилось, что неандертальцы не были дикими, а их культура была развита на ровне с кроманьонцами

Ученые выяснили, что неандертальцы не были свирепыми и жестокими охотниками, которых мы знаем сегодня. Скорее всего, они не любили вступать в ближний бой со своими соплеменниками или добывать себе пищу при помощи оружия ближнего боя.

Журнал Nature опубликовал статью, в которой опровергается информация об образе жизни неандертальцев. По словам Катерины Харвати из Тюбингенского университета в Германии, антропологи не смогли найти следы, указывающие на то, что неандертальцы страдали от травм головы или других повреждений, которые указывают на бои с ближнего расстояния. В результате этого ученые пришли к выводу, что неандертальцы вряд ли были дикими охотниками, как завещала нам история.

Как мы знаем из общедоступных книг с истории, неандертальцы существенно отличались от наших предков в культурном развитии. Предполагалось, что они не умеют говорить, не имеют религии, а также не умеют добывать огонь. За последнее время эксперты из стран Европы развеяли эти мифы.

Самой первой находкой было ожерелье, а также наскальные живописи, созданные неандертальцами. Также они умели варить лечебные зелья, коллекционировали предметы, а кроме того, они использовали разные химические вещества для того, чтобы разжигать огонь. В добавок, у них были свои обряды погребения. Оружие, найденное на территории пребывания неандертальцев, свидетельствует о том, что они могли охотиться на крупных животных.

Большинство сегодняшних антропологов считало, что неандертальцы были «берсеркерами», которые сражались только в рукопашном бою и не желали вести бои с дальнего расстояния с помощью тех же копий. Эти выводы были связаны с травмами головы, а также с тем, что у них руки менее гибкие, чем у кроманьонцев, однако и это не так. Неандертальцы могли не плохо владеть луком и стрелами, примерно на уровне с кроманьонцами — нашими предками. Что касается травм головы, то их у неандертальцев было не больше, чем у тех же кроманьонцев. Повреждения имели только особи мужского пола, что означает разделения труда в племени. Отличие лишь в том, что кроманьонцы получали травмы в пожилом и среднем возрасте, когда неандертальцы — до 30 лет. С чем это связано — неизвестно.

Ученые пока ищут ответы. Со временем, кроме этих вопросов, станет известна причина раннего, в сравнении с кроманьонцами, исчезновения неандертальцев, а также других секретов, которых мы еще не знаем.