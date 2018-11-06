Учёные: люди выпивают больше алкоголя из-за холодного климата

Сегодня, 20:11 \\ Наука

Группа учёных Питтсбургского университета под руководством Рамона Баталлера провела исследование с целью выяснить, как связан холодный климат с риском развития алкогольной зависимости. Результаты работы опубликованы в журнале Hepatology.

Для исследования были использованы сведения о потреблении алкоголя жителями 193 стран и 50 штатов США возрастом старше 15 лет, которые впоследствии учёные связали с климатическими условиями. В итоге они пришли к выводу, что больше всего пьют жители холодных и менее солнечных регионов. Также они отметили наибольшее количество случаев развития цирроза печени именно в этих местах.

Высокая потребность в алкоголе в холодных регионах может быть связана с тем, что спиртное расширяет сосуды и увеличивает приток тёплой крови к коже, таким образом, человек согревается. Кроме того, часто люди выпивают при депрессии, которая усиливается при недостатке солнечного света и морозе.

С помощью данных ВОЗ, Всемирной метеорологической организации и других крупных баз данных, учёные увидели явную отрицательную корреляцию между климатическими факторами и потреблением алкоголя. Кроме того, они подчёркивают важность и других факторов, таких как религия и обычаи региона. Исследование показало и то, что правительству, организуя мероприятия, направленные на борьбу с алкоголизмом, важно учитывать географический фактор.

Согласно последним открытиям учёных, холод также приводит к мигрени и сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Автор - Елена Андреева
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