Пурпурные бактерии помогли извлечь биотопливо из человеческих фекалий

Группа испанских учёных нашла способ получения полезного топлива из органических отходов с помощью пурпурных бактерий. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Energy Research.

Пурпурные бактерии – фототрофы, как и растения, они используют фотосинтез, однако обмен веществ у них происходит за счёт инфракрасного света. Они легко приспосабливаются к различным условиям окружающей среды, запросто привыкая к новому источнику света, изменениям температуры и иным органическим веществам. В зависимости от определённого воздействия бактерии могут дать тот или иной результат.

Учёные решили пропустить через бактерии небольшое количество электрического тока. В итоге они обнаружили, что бактерии начали выделять водород. Но лучше всего эксперимент прошёл с человеческими отходами, поскольку они содержат мало белков, тормозящих весь химический процесс. Таким образом, бактериям удалось добыть из фекалий натуральное топливо. С помощью этой уникальной технологии любой завод по очистке сточных вод сможет выработать энергию, которой хватит на 50-100 домов.

На данный момент учёные провели исследования только в рамках лаборатории, однако в будущем они планируют добиться широкого применения технологии в промышленности.

Ранее стало известно, что учёные намерены открыть всемирный банк фекалий, который поможет им эффективнее изучать и сохранить бактерии, обитающие в кишечнике человека.