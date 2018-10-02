В Китае раскопали еще одну терракотовую армию

Китайские археологи обнаружили несколько сотен глиняных солдат, копирующих знаменитую «Терракотовую армию».

Китайские специалисты обнаружили уменьшенную копию «Терракотовой армии» из мавзолея Цинь Шихуанди. Новая находка «охраняла» древнюю гробницу, возраст которой превышает 2000 лет. Сейчас на месте раскопок продолжаются археологические работы.

Найденные воины, в количестве 300 пехотинцев, всадников и музыкантов, уступают известной находке по количеству («Терракотовая армия» Шихуанди насчитывает около 8 тысяч статуй) и по размерам: максимальная высота новых фигурок не превышает полутора метров, в то время как воины Шихуанди были выполнены в натуральную величину. Пока остается загадкой, кому принадлежит гробница, но по предварительным данным в ней похоронен принц Лю Хун.