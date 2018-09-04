В Алтайском крае нашли неизвестную науке бактерию

Российские ученые обнаружили новых обитателей алтайского соленого озера.

В Кулундинской степи Алтая, в водах соленого озера российским биологам удалось обнаружить род бактерий, которые ранее нигде не встречались. Найденные бактерии имеют свойство запасаться световой энергией. Данную информацию озвучили в прессе представители Московского государственного университета.

«Специалисты МГУ, в команде с учеными других регионов России, сумели рассмотреть в образцах гиперсоленого озера на Алтае новое семейство бактерий. Подробная экспертиза штамма показала, что данный вид до сих пор не был известен науке. Обнаруженный вид получил наименование Cyclonatronum proteivorans. Исследования показали, что бактерия представляет большую ценность, за счет вырабатывания энергопреобразующего белка, запасающего энергию света», - прокомментировали находку в пресс-службе МГУ. Такой белок может дать развитие многим отраслям науки в будущем.