Ученые объяснили тягу мужчин к красивому женскому белью на примере крыс

Канадские специалисты провели эксперимент, объясняющий влечение мужчин к женщине в красивом белье.

Группа ученых из Канады экспериментальным путем нашла ответ на мужской синдром, который называется «Эффект красивого нижнего белья». Науке давно известен тот факт, что при виде женщины в кружевном нижнем белье, любой мужчина, начиная с подросткового возраста, гарантировано испытает половое возбуждение. Его сила будет зависима от многих факторов, но эффект не останется без внимания. Сотрудники одного из монреальских университетов доказали, что реакция на красивое белье создавалась искусственно.

Канадские ученые провели интересное исследование на лабораторных крысах. Самочек нарядили в специальные жилетки, которые изготовили специально для эксперимента. К ним в клетку подселили самцов, которым не препятствовали в попытках спаривания. Так продолжалось долгое время. Самцы не видели самок без жилеток, а самки не могли избавиться от одежды. Через какой-то срок, к испытуемым особям добавили самочек без жилеток, но самцы продолжали искать для спаривания одетых самочек.

Этот эксперимент доказывает, что коммерческие организации постоянно вбивали в головы, что женщина в красивом нижнем белье готова к сексу. Большую роль в этом сыграли «фильмы для взрослых». Ученые отметили, что около сотни лет назад такой же эффект на мужчин оказывали женщины в панталонах. Дело в том, что в публичных домах это была основная «униформа».