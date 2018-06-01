Зубная паста наносит вред здоровью – ученые

Эксперты из Массачусетса выявили сильный побочный эффект от ежедневного пользования зубной пастой.

Американские специалисты из Массачусетского университета определили, что зубная паста оказывает на человеческий организм вредное влияние. В ней есть вещество, которое называется триклозан. Его основной задачей считается борьба с бактериями ротовой полости, которые являются причиной неприятного запаха. Ученые выяснили, что некоторые частицы триклозана остаются на щетинках зубной щетки после полоскания. Таким образом, человек получает слишком большую дозу препарата, что способствует приспособлению бактерий к антибиотикам. Это может затруднить лечение от различных болезней.

Кроме помощи в адаптации бактерий к антибиотикам, триклозан также пагубно влияет на печень, нанося урон ее клеткам. Есть мнение, что аппарат может оказывать влияние на развитие злокачественной опухоли в кишечнике. Лабораторные исследования показали, что частицы триклозана могут оставаться на щетке несколько недель после контакта с пастой. Теперь ученым предстоит разобраться, в каком количестве данное вещество попадает в организм, и сколько триклозана нужно, чтобы нанести ущерб организму.