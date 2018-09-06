На поверхности Луны обнаружили рельефное "лицо гуманоида"

Уфологи заметили его, когда изучали объекты в космическом пространстве с помощью мощного телескопа.

Накануне на просторах видеоплатформы YouTube появился видеоролик, автор которого рассказал о недавнем исследовании астрономов-любителей. Они обнаружили для себя новое подтверждение, которое убедило их в существовании пришельцев.

В видео подробно рассматривается фотография, изображение на которой напоминает лицо. Тем не менее, оно имеет черты, которые нельзя назвать человеческими, так что уфологи предположили, что это "лицо гуманоида". Оно просматривалось из-за рельефа на поверхности Луны.

Пользователи сети, которые уже просмотрели ролик, отметили, что история напоминает им факт о лице на Марсе, которое со временем все больше теряет свою четкость, однако раньше действительно выглядело как лицо человека.