Китайские ученые открыли растение для заваривания чая без кофеина

Ботаники из КНР нашли новое растение, которое можно использовать в качестве безкофеинового чая.

Китайские специалисты в области биологии предложили использовать для чайного напитка новое растение. Такое предложение было озвучено в Институте исследований чая при академии сельскохозяйственных наук КНР. Растение, о котором говорят ученые, называется хун-я-ча. Оно еще не имеет латинского имени, но известно, что относится к семейству Camellia. Прорастает хун-я-ча в южной части Фуцзяня, на высоте около километра над уровнем моря.

Жители китайских деревень употребляют листья этого растения в качестве напитка, помогающего излечить больных простудными заболеваниями и кашлем. Группа ботаников во главе с доктором наук Лян Ченем, подробно изучило структуру и химические свойства хун-я-чи. Оказалось, что растение содержит массу полезных веществ, при этом уровень кофеина в таком напитке стремится к нулю. Многие мировые ученые согласны с коллегами из КНР. Листьям хун-я-чи прогнозируют большое будущее на рынке напитков. Предполагается, что растение может отодвинуть на второй план даже чай.