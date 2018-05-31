Долголетие теперь не миф: наночастицы в двойной «шубе» помогут вылечить тромбоз

Научные работники смогли найти новый способ лечения тромбоза с помощью магнитных наночастиц. Химики из Университета ИТМО на протяжении нескольких лет занимаются разработкой новых технологий для деяниях тромбоза, поскольку более 30% всех известных заболеваний приходится на сердечно-сосудистые.

В своём новом исследовании они испытали действие наночастиц магнетита в двойной оболочке из гепарина и урокиназы. Учёные подчёркивают, что с помощью этого препарата можно будет изведать кровотечений, что является одним из самых частных побочных эффектов. Наночастицы изготовлены из безопасных материалов и полностью готовы к дальнейшим научным исследованиям на людях. Также отмечается, что исследователи Университета ИТМО смогли разработать новый бесконтактный метод измерения кровотока в руках, который основан на видеосъёмке поверхности кожи в зелёном свете и регистрации поглощения эритроцитов. Это помогает судить о состоянии кровеносной системы. Данный метод по точности не уступает традиционным.

Студент из России стал единоличным победителем международной олимпиады по таким предметам как астрофизика и астрономия. Всего студенты из Петербурга смогли взять четыре золотые и одну серебряную медали в составе команды.