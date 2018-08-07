В Америке обнаружили птицу, являющуюся гибридом трёх видов

Орнитологи обнаружили в Пенсильвании необычную птицу, которая является гибридом не двух, а трёх разных видов.

Впервые птицу в Роаринг-Сприн штата Пенсильвания заметил Лоуэлл Беркет. Как выяснилось чуть позже, увиденная им птица отличалась невероятными генами: её мать была потомком двух разных видов пеночковых певунов – золотистого крылатого щипка и сине-крылатой камышевки, а отец и вовсе принадлежал к другому роду и являлся американской горихвосткой. Птица объединила в себе характеристики всех трёх видов: форму тела, оперение и голос. Ранее учёные не сталкивались с подобным видом. На наблюдения Беркета 26 июня обратил внимание орнитолог Дэвид Тойс. Ему удалось поймать птицу с помощью записи пения американской горихвостки. Учёные измерили необходимые параметры, сделали фотографии, взяли анализ крови и одели на птицу кольцо с номером. Кроме того, им удалось выяснить примерную внешность птицы-матери.

Тойс отметил, что эта находка чрезвычайно важна для исследования генетики птиц. Кроме того, появление подобных гибридов может указывать на то, что в мире происходит сокращение численности птиц, в связи с чем разные виды вынуждены спариваться между собой.

Результаты работы орнитологов были опубликованы 7 ноября в журнале Biology Letters.