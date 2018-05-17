Ученые объяснили, почему смех ребенка похож со смехом шимпанзе

Эксперты установили различия между взрослым и детским смехом. Ученые из Голландии провели эксперимент, в котором принимали участие малыши и студенты.

Возрастная категория детей составляет от трех до восемнадцати месяцев. По данным источника Planet Today, исходя из результатов эксперимента, механика детского смеха очень сильно напоминает смех шимпанзе. Взрослый же смех не имеет с животным ничего схожего. Это связано с тем, что дети смеются не только на выдохе, но и на вдохе. Из-за детский смех имеет схожесть с животными, которые делают точно так же. Взрослые, в свою очередь, смеются только на выдохе.

Исследователи проанализировали записи сорока четырех малышей, которые дали послушать студентам-добровольцам. Главный автор исследования Диса Саутер рассказал, что взрослые могут смеяться также, как и дети (на выдохе и на вдохе), но даже в таком случае их смех будет отличаться от детского смеха или от шимпанзе. В результате можно сказать, что манера смеха с годами меняется.

Итоги эксперимента помогли узнать, как работают механизмы у малышей, отвечающие за появления голоса.