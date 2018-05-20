Ученые назвали главную причину вымирания млекопитающих

Австралийские учёные сделали заявление, что сейчас один из четырех видов млекопитающих находится под угрозой исчезновения.

Данный вывод был сделан в результате сравнения влияния деятельности человека за последние 16 лет и риск вымирания 4421 особи наземного видов млекопитающих. Были проведены эксперты и стало ясно, что именно этот фактор влияет больше, чем какой-либо другой. В исследовании подчеркивается, что влияние человека не связано напрямую, поскольку все виды реагируют неодинаково на изменение в окружающей среде. Но тем не менее, необходимо пересмотреть привычные подходы развития - минимальное воздействие на природу уничтожает популяции.

Министра экологии России отвезут на спрос челябинскую ссылку. Местные власти хотят показать министру состояние свалки, а также сообщить, с какого года она эксплуатировалась и к чему это привело.

Британская сеть супермаркетов сняла рекламу о проблемах экологии. В сюжете поставка был экологический, который наносит планете производство пальмового масла. Однако, ролик в эфир выпущен не был, поскольку его не одобрили.