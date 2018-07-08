Уже совсем как люди: робота научили жестикулировать по записям TED Talks

Научные исследователи из Кореи научили искусственный интеллект сопровождать речь жестами. Для этого было использовано 52 часа видео с выступлениями спикеров на TED Talks.

Отмечается, что помимо речи, роботы должны пользоваться невербальными сигналами, уметь выражать эмоции. Жесты на записях были соотнесены с ключевыми фразами с помощью рекуррентной нейросети. В итоге получилась система, которая воспроизводит положение тела в трехмерном пространстве.

Также отмечается, что в Европе почти полностью запретят пластик. Подготовка к реализации данного законопроекта займет несколько лет. Ряд вещей станут производиться из более экологических материалов, а некоторые будут просто зарезаны, поскольку нет альтернатив в производстве этому. Это уже не первое ограничение Европейского парламента.

В составе поваренной соли найден пластик. Корейские учёные решили определить масштаб загрязнения, в результате чего стало известно: в 36 из 39 проб соли были найдены его элементы. Чистой оказалась соль у берегов Франции, Индонезии и Китая. В остальных местах добычи очень много примести, и ёто связано с загрязнением человечеством гидросферы.