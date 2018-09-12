Ученые узнали, как выглядит мозг в состоянии печали

Как выяснили специалисты благодаря спектральному анализу, определенная часть мозга в зависимости от настроения, которому подвержен человек в тот или иной момент времени, может изменять цвет.

Эта часть головного мозга называется амигдала. Известно, что она играет основную роль в формировании эмоций человека. Эксперты провели несколько исследований, в ходе которых изучили состояние головного мозга в состоянии покоя, а также когда он подвержен различным эмоциям.

Одновременно с этим ученые проводили спектральный анализ серого вещества. Оказалось, что, когда человек испытывает грусть или печаль, амигдала может изменять цвет. По словам специалистов, она становится более тусклой на фоне остального серого вещества.

Эксперимент провели сотрудники Калифорнийского университета. Ученые наблюдали за состоянием мозга у 20 добровольцев. В результате удалось сформировать определенный перечень закономерностей, которые присущи головному мозгу в различных эмоциональных состояниях. При этом интересно, эксперты подчеркнули, что изменение цвета в ходе грусти может быть вызвано давлением на гиппокамп. Из-за этого у индивида могут возникать некоторые проблемы с памятью.