Ученые NASA предупреждают о приближении к Земле «кометы смерти»

Небесное тело назвали «кометой смерти», но не из-за возможных разрушительных последствий, а скорее из-за формы, напоминающей человеческий череп. В своем твиттер-аккаунте NASA назвали его «Хэллоуинским астероидом».

Ученые рассказали, что астероид 2015 ТВ145 стремительно движется к поверхности Земли. Уже завтра, 11 ноября, комета находиться на рекордно близком расстоянии - 38 миллионов километров.

Ученые из NASA говорят, что это мертвая комета, которая впервые была ими обнаружена в далеком 2015 году. Тогда ее максимальная близость к поверхности Земли составляла полмиллиона километров. Тогда же были сделаны и первые фото астероида.

Однако угрозы для человека это событие не несет. Указанное выше расстояние ее приближения слишком большое, чтобы нанести ущерб. Сама комета также имеет довольно скромные габариты.

NASA прогнозируют следующее сближение с кометой в 2082 году.