Американские ученые вшили в одежду аккумулятор для носимых устройств

Их работу позволит продлить тонкая плата из полимеров. Авторы опубликовали исследование в издании ACS Applied Materials & Interfaces.

Многие инженеры уже предлагают микросхемы для очень компактных носимых устройств. Размеры позволяют клеить их на ткань или прямо на кожу, но в то же время лишают емких аккумуляторов. Проблема нехватки электрозаряда заметно тормозит развитие носимой электроники

Команда ученых из Университета Массачусетса в Амхерсте во главе с Тришей Эндрю разработали новую технологию, которая обеспечит гаджеты необходимым количеством энергии. В качестве основы американские изобретатели взяли нити-проводники, покрытые полимером. К ним добавили контур из суперконденсатора. В итоге получился гибкий энергетический элемент, напоминающий ткань по физическим свойствам. При этом его способность хранить заряд очень близка к батареям.

Ученые продемонстрировали, что их аккумулятор можно вшить в обычную футболку. Такая конструкция обеспечит автономность различным биосенсорам, смарт-часам и прочим устройствам, имеющим контакт с одеждой.