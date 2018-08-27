Учеными названа самая эффективная диета для похудения и поддержания веса

Исследователи испанского Университета Ровира и Виргили назвали самую эффективную диету. По их словам, низкокалорийная средиземноморская диета поможет не только избавиться от лишнего веса, но и предотвратить его возвращение.

Диета средиземноморского типа включает в себя разнообразие свежих овощей и фруктов. Обязательными для рациона являются бобовые, орехи, выпечка из муки грубого помола, цельнозерновые макаронных изделий. Красное мясо рекомендуется заменить рыбой и другими морепродуктами.

MedicalXpress опубликовал результаты исследования испанских ученых. В нем приняли участие около 600 человек возрастом от 55 до 75. В течение года она придерживались указанной диеты. 33% испытуемых отметили значительное похудение, причем положительный результат со временем укрепился. Кроме диеты, участники уделяли время умеренной физической нагрузке.

Лишний вес не просто является препятствием к активной и здоровой жизни. Он негативно влияет на работу сердца. Средиземноморская диета помогает справиться как с лишним весом, так и с заболеваниями сердечнососудистой системы.

Ученые напомнили и о другой неплохой диете. Продукты с низким содержанием жиров и углеводов помогают избавиться от нежелательного веса. Долгосрочность результата от этой диеты ученые подтвердить не могут.

Ранее ученые рассказали о диете, помогающей бороться с психическими расстройствами. Депрессивное состояние способно уменьшиться на 33%, если регулярно употреблять большое количество фруктов и овощей.