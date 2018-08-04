Ученые нашли причину повышенной тревожности собак

У питомцев с психологическим расстройством повышается уровень аминокислоты глутамина. Такое исследование опубликовали в журнале Scientific Reports.

Постоянный стресс приводит к так называемому "тревожному расстройству". Люди с таким диагнозом страдают от немотивированного страха, депрессии, бессонницы и прочих неприятных симптомов. В некоторых случаях они приводят даже к болям в области сердца или других частях тела. Нечто подобное свойственно и для собак. Как правило, в состоянии повышенной тревожности они начинают слишком сильно бояться незнакомых людей, звуков, мест и явлений.

До недавнего времени оставались неизвестными биохимические причины этого расстройства. Сотрудники университета Хельсинки во главе с Йенни Пууренен решили изучить метаболическую сторону проблемы. Они привлекли к эксперименту 41 питомца: немецких догов и овчарок. Владельцы оценили психологическое состояние собак в специальном опросе. На основе их ответов ученые разделили подопытных на две группы: с подозрением на тревожное расстройство и без такового.

После этого биологи взяли у животных пробы крови. Половину участников решили не кормить 12 часов до анализа. Затем изучили состав образцов методами жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Они нашли существенные различия в крови у здоровых и тревожных собак. Ученые отмечают, что глутамин указывает на повышенную активность глутамата, отвечающего за возбуждение головного мозга. Ещё одно вещество, γ-глутамилглутамин, указывает на разрушение антиоксиданта глутатиона.

Пока исследователи не могут определить, стресс вызывает изменение метаболизма у питомцев или же само повышение концентрации аминокислот провоцирует тревожное расстройство. Они намерены изучить эти механизмы в будущей работе. По словам авторов, причины болезни собак могут быть схожи с человеческими. Вполне возможно, что изучение поможет разработать новый медицинский препарат против повышенной тревожности.