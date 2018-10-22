Учёные изучили влияние генов на продолжительность жизни

Учёные из Сан-Франциско, США, изучили влияние генома на продолжительность жизни. Результаты исследования были опубликованы в издании Genetics.

Группа исследователей под руководством Грэма Руби обнаружила, что гены практически не связаны с долголетием. К таким выводам они пришли после изучения самого крупного генеалогического древа в мире, в которое входит порядка полмиллиарда людей. Также учёные отметили странную закономерность: супруги проживали примерно одинаковый отрезок времени, в отличие от кровных родственников. Однако они тут же нашли причину, которая заключается в одинаковом образе жизни супругов. Руби отмечает, что раньше учёные не обращали внимания на этот факт при изучении влияния генов на продолжительность жизни, из-за чего их сильно переоценивали.

Раньше было принято считать, что 15-30% вариативности генов оказывает влияние на долголетие. В настоящее время показатель составляет 7% из-за воздействия диет, стресса и иных социальных факторов.

Недавно учёные из Университета Монаша в Австралии пришли к выводу, что не только генетика является главным фактором и при развитии аутизма. Так, они обнаружили, что загрязнение воздуха также может привести к нарушению в организме детей.