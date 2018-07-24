Специалисты создали систему, которая может дистанционно управлять собакой

Устройство прикреплено к жилету, который нужно надевать на питомца. Элемент одежды оснащен камерой. Это позволяет человеку, находящемуся по другую сторону, издалека наблюдать за происходящим.

Ученые из Японии разработали устройство, с помощью которого стало возможным привлечь и удержать внимание собаки, когда оно так необходимо, что позволило даже управлять животным дистанционно. Для этого был использован светоизлучающий жилет. По факту, устройство представляет собой куртку, к которой прикреплены несколько фонариков. Специалисты из Университета Тохоку объяснили, что это работает, как лазерная указка, или что-то вроде системы GPS, но предназначенная для собак. Если животное хорошо обучить, то оно сможет передвигаться по опасной местности, следуя определенным маркерам.

По мнению ученых, это будет отличным средством, когда необходимо пробираться через щебень и другие завалы при спасении людей, ставших жертвами стихий и природных катаклизмов. В моменты, когда невербальные сигналы отдавать невозможно, устройство станет отличным средством, которое однозначно поможет во взаимодействии с собаками. Эксперты предположили, что использование подобного устройства на кошках может не дать аналогичного результата, но стоит попытаться.